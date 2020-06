Violenze in Usa, capitano di polizia ucciso a St Louis

Condividi

Durante le violenze scoppiate con la scusa della morte di George Floyd, a St Louis è stato ucciso un capitano di polizia in pensione. L’uomo, un afroamericano di 77 anni, stava tentando di impedire un saccheggio.

David Dorn ha trascorso quattro decenni a proteggere le persone come ufficiale di polizia a St Louis e poi ha continuato a prestare servizio come capo della polizia di Moline Acres. I finti antirazzisti gli hanno sparato al torace, lasciandolo morire dissanguato sul marciapiede.

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020