Passeggiata surrealista – Bologna 5 giugno

CONTRO LA STUPIDITA’ URBANISTICA

UNA PASSEGGIATA SURREALISTA

Venerdì 5 giugno alle ore 18.00

in Piazza Maggiore a Bologna

il Coordinamento dei Comitati per la Rinascita della Città organizza una

PASSEGGIATA SURREALISTA

per denunciare la STUPIDITA’ delle follie urbanistiche che stanno

devastando l’ambiente costruito e quello economico di Bologna:

– il TRENO che pretende di essere TRAM e che dovrà viaggiare mezzo VUOTO per evitare contagi da Covid 19

spendere 2 miliardi di Euro per devastare per 10 anni tutta la città per un’opera non solo OBSOLETA ma oggi totalmente SURREALE dato che la Pandemia Covid obbliga a far viaggiare i Tram mezzi VUOTI per evitare contagi

– l’ampliamento da 12 a 18 corsie autostradali del PASSANTE DI MEZZO

quando da 30 anni tutte le città del mondo DEMOLISCONO I PASSANTI come hanno fatto San Francisco, Boston, Portland, New York, Montreal, Toronto, Milwaukee, Oklahoma City, Madrid, Lione, Seul, etc.

– il SURREALE PEOPLE MOVER che nessuna città europea ha realizzato tranne Siviglia dove è in ROVINA dal 1995 e Pisa dove è già in BANCAROTTA

per proporre delle ALTERNATIVE INTELLIGENTI i cittadini sono invitati a

manifestare contro follie urbanistiche completamente SURREALISTE

partecipando venerdì 5 giugno

alla PASSEGGIATA SURREALISTA in tenuta “Magritte”

– bombetta nera fornita dal Coordinamento

– giacca nera

– camicia bianca

– ombrello scuro