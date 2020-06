Mamma con bimbo in braccio, Letta indignato!

Mamma con bimbo in braccio e papà al computer. Letta ha riversato su Twitter tutta la sua indignazione per la presentazione della app Immuni. Poi ha attaccato anche quelli che non trovano affatto scandalosa l’immagine “stereotipata”.

Chiediamo: qual è il posto migliore per un neonato, se non le braccia della madre?

La #donna col bambino e l’ #uomo col computer. L’immagine dell’ #ImmuniApp. Non credo ci sia da aggiungere nessun commento. Purtroppo. 😞 — Enrico Letta (@EnricoLetta) June 2, 2020