Usa, Bill Gates sostiene i rivoltosi. Per ringraziamento gli saccheggiano lo store

Durante le violenze andate in scena dopo la morte di George Floyd, il finto filantropo Bill Gates ha creduto che le proteste fossero autentico dispiacere e solidarietà per l’ingiustizia subita dall’afroamericano – e non una scusa per dar sfogo alla violenza – ed ha lanciato un messaggio di supporto ai rivoltosi che, per ringraziamento, hanno saccheggiato lo store di Microsoft…