Renzi: “Accordo con M5S umanamente mi disgusta”

“Fare accordi con i 5 Stelle umanamente mi disgustava e ancora mi disgusta: hanno detto di me e della mia famiglia cose terribili, mi hanno insultato sul piano personale, senza comprendere quanto queste ondate di fango facciano male a chi ti sta vicino”. Lo scrive Matteo Renzi nel suo ultimo libro ‘La mossa del cavallo’, in uscita giovedì prossimo per Marsilio. “Ho viste le lacrime scendere sul volto delle persone a cui voglio bene travolte da fake news e odio. Eppure, quando c’è stato da fare il governo, ho accettato di votare la fiducia a chi mi ha insultato. Sono forse insensibile alle lacrime? Certamente no. Ma la politica si fa con i sentimenti, non con i risentimenti”, spiega l’ex premier nella ‘Lettera della partenza’ dedicata ai giovani.

“La mia vicenda dimostra che in questo paese chiunque può farcela o, almeno, può giocarsela”, scrive tra l’altro Renzi spiegando: “Ero l’uomo più potente d’Italia, non lo sono più. Questo non mi ha procurato né depressione né nostalgia, ma insegna tanto, credetemi. Gli stessi che prima elemosinavano una parola, un sms, uno sguardo sono spariti”.