Usa, Antifa gli bruciano il giaciglio: senzatetto urla disperato

Con la scusa di protestare per la morte dell’afroamericano George Floyd, gli Antifa stanno commettendo ogni genere di crimine. Qui li vediamo mentre danno fuoco al giaciglio di un senzatetto, privandolo delle sue povere cose. L’uomo prima cade, poi cerca di salvare il suo materasso. Infine urla disperato.

Questo sarebbe il modo di combattere il razzismo?

Antifa set fire to a homeless man's only possessions. This is how we defeat racism. pic.twitter.com/zGD6fNyyVR

— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 31, 2020