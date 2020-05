Sanatoria usata come esca dai trafficanti: aumentano sbarchi di tunisini

S’è aperto il “fronte” tunisino: aumentano gli sbarchi e ci sono tanti “indesiderati”. I dati parlano chiaro. Negli ultimi 3 mesi c’è un oggettivo ed indiscutibile aumento d’arrivi. Un aumento di flussi che proviene in maniera prevalente dalla Tunisia e non più dalla Libia. Dalla Procura di Agrigento, che è diretta dal procuratore Luigi Patronaggio, è stato rilevato che questi flussi vengono gestiti dai tunisini che fanno un “carico” misto: imbarcano sub sahariani e pakistani ma caricano pure connazionali. Si tratta però di “indesiderati” ossia tutti quei tunisini che sono stati già espulsi dall’Italia. C’è stato, infatti, un aumento incredibile – quasi esponenziale – di arresti, in flagranza di reato, per reingresso illegale.

La Squadra Mobile della Questura di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, in appena una settimana, ha, infatti, arrestato ben 18 tunisini.

