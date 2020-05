Condividi

Dopo aver colpito diverse volte un agente di polizia, una donna viene fermata da un altro poliziotto che la mette a terra. Sembrerebbe una provocazione per creare altri incidenti.

Woman gets knocked to the ground by a police officer after delivering several blows to the head of another cop

