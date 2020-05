Scandalo magistrati, le trame di Legnini sullo sbarco dei “migranti” della Diciotti

Condividi

Matteo Salvini – si legge sul Corriere della Sera – va all’attacco e invoca l’intervento del capo dello Stato perchè, dice il leader del Carroccio, c’è in gioco «la credibilità dell’intera magistratura. Salvini è certo che Mattarella «non resterà indifferente» di fronte a queste nuove «incredibili intercettazioni»: da queste chat, dice, «emergono le trame di Giovanni Legnini, vice presidente Csm e sottosegretario di due governi a guida Pd, per far intervenire il Csm a supporto delle indagini sullo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti»

“Non c’è ombra di complotto, né di congiura, né mi sono mai espresso nel merito e mai ho attaccato Salvini. Mi sono solo limitato al mio dovere quale vicepresidente del Csm di tutelare l’indipendenza della magistratura», assicura Legnini. Spiegando quelle parole male interpretate. Erano i giorni dello sbarco negato ai migranti salvati dalla nave Diciotti, e Salvini rivendicava la «linea dura» in polemica con la Procura di Agrigento.