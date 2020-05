Bologna, anziana segregata per 4 anni: corpo martoriato dalle piaghe

Bologna, 28 maggio 2020 – Per quasi quattro anni di lei non si è saputo quasi nulla, specialmente negli ultimi due, quando nessuno – né i vicini di casa, né i conoscenti alla parrocchia, né il barista in cui andava a prendere il caffè la mattina – ha mai visto uscire quella signora di 71 anni che fino a qualche tempo prima si dava tanto da fare per la comunità.

Vedevano invece lui, l’uomo di 10 anni più giovane con cui condivideva l’appartamento, riscuoterne regolarmente la pensione di 1.300 euro, e impedire a chiunque – fossero servizi sociali o forze dell’ordine – di vederla, adducendo le scuse più varie.