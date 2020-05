Recovery Fund, Dombrovskis conferma il ricatto: esborsi dopo le riforme

Fund, Dombrovskis: esborsi Recovery dopo raggiungimento obiettivi. “L’esborso delle risorse del Recovery Fund avverra’ dopo il raggiungimento di obiettivi fissati nei piani nazionali per la ripresa” è quanto ha sottolineato il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, durante una conferenza stampa questa mattina.

“Ci saranno ‘milestones’ (pietre miliari da superare, ndr) in termini di riforme e poi il denaro sara’ distribuito – ha precisato Dombrovskis – il denaro sara’ distribuito in base ai progressi nell’implementazione”. Tuttavia “saranno gli Stati membri a proporre le ‘milestones’ e gli obiettivi per l’implementazione”, ha spiegato Dombrovskis: “la nostra intenzione non e’ di farne un esercizio burocratico pesante”.





Le riforme sono necessarie”. “Lo strumento di recupero e resilienza guarda al futuro – ha detto il vicepresidente della Commissione Ue – aiutera’ l’Europa a riprendersi da questo shock, ma anche a fare un balzo in avanti accelerando le transizioni verde e digitale. Fornira’ un sostegno finanziario su vasta scala alle riforme e agli sforzi di investimento degli Stati membri in linea con le priorita’ specifiche per paese individuate nel semestre europeo”.(affaritaliani.it) Recovery Fund, ovvero: patrimoniale, tagli alle pensioni e nuove tasse UE

