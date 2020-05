Ostia: antifascisti protestano contro famiglie italiane indigenti

foto Ostia antifascista

di Valeria Gelsi – – Giornata di tensione ieri a Ostia, rimasta blindata per ore a causa della manifestazione indetta da centri sociali e Anpi contro l’occupazione a scopo abitativo chiamata Area 121. Vi hanno trovato ricovero 20 famiglie italiane in difficoltà, alle quali l’unico aiuto è venuto da CasaPound. Contro queste persone è dunque scattato immediato il riflesso pavloviano di una sinistra sempre pronta a gridare all’allarme fascista. I custodi delle libertà democratiche si sono dati così appuntamento a due passi da quelle famiglie.

La piazza di sinistra è un flop, ma Ostia resta blindata – Nonostante la chiamata alla mobilitazione di centri sociali e Anpi fosse stata imponente e avesse ricevuto la risposta di numerose sigle della galassia di sinistra ed estrema sinistra, in piazza poi si sono presentati in pochi: in una quarantina. Abbastanza però, viste le premesse dell’appuntamento, per generare problemi di ordine pubblico e costringere le forze dell’ordine a presidiare l’area.