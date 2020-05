Palamara: caffè con Lotti e Renzi, per entrare in lista Pd alle Europee

Caso Palamara: caffè con Lotti e Renzi, per entrare in lista Pd alle Europee. Il caso Palamara non smette di essere di stretta attualità, dalle intercettazioni agli atti del processo di Perugia, che vede l’ex boss di Unicost protagonista di continue mediazioni per le nomine dei magistrati nei ruoli chiave, spuntano anche interessamenti di Palamara alla politica. La conferma – si legge sulla Verità – arriva da un’intercettazione del 22 dicembre 2017, con il procuratore Giuseppe Pignatone:

“Ho visto l’inizio del tuo intervento di ieri (al Csm ndr), ma è un peccato seriamente che tu abbia deciso, a ragione, di non andare ora in politica”. L’8 novembre 2018, l’argomento ritorna. Cosimo Ferri: “Prossima settimana incontro con Luca (Lotti ndr) e Matteo (Renzi ndr)”.