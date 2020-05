“Migranti che servono nei campi? Storia fetida e menzognera”

“La storia dei campi è stata fetida e menzognera, ideologica, per far passare la sanatoria. Ci sono migliaia di italiani in coda per andare a lavorare nei campi”

«Crepino i campani così possiamo far lavorare gli extracomunitari».

Il sindacato sperava che morissero gli italiani per poter assumere più marinai stranieri. Un ex rappresentante svela le manovre per imbarcare sulle navi italiane solo extracomunitari. Le sigle, che incassano su ogni uomo imbarcato, manovrano per favorire gli immigrati. E arrivano ad augurarsi tragedie: «Crepino i napoletani».