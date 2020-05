“Il 65% degli Italiani disprezza la UE”. E la notizia viene censurata

Condividi

LONDRA – Alcuni giorni fa, in molti sono rimasti sorpresi dal fatto che George Soros si sia mostrato preoccupato per il fatto che l’Italia potrebbe presto uscire dall’Unione Europea e come era facile immaginare l’attenzione dei giornali di regime si e’ concentrata sugli attacchi che il magnate ungherese ha fatto al leader della Lega Matteo Salvini. In realta’ Soros non e’ il solo a pensarla cosi’ visto che sono tanti i politici euroscettici britannici convinti che il bel paese possa presto seguire l’esempio della Gran Bretagna e non a caso il Daily Express ha riportato che a pensarla cosi’ c’e’ anche il leader del Brexit Party Nigel Farage.

Ebbene, da qualche giorno il Daily Express sta pubblicando una serie di articoli su questo argomento e in uno di questi ha riportato un’intervista fatta all’ex europarlamentare britannico June Mummery la quale e’ convinta che l’Italia lascera’ presto l’Unione Europea.







Secondo l’ex europarlamentare del Brexit Party la crisi causata dal coronavirus ha mostrato il vero volto dell’Unione Europea e questo ha reso gli italiani piu’ ostili verso questa istituzione e in queste condizioni la UE non sopravvivera’ a lungo. A supporto di questa convinzione June Mummery ha citato una dichiarazione fatta da Anand Menon, professore di politica europea e affari esteri, il quale ha dichiarato che il 60% degli italiani ha un’opinione negativa dell’Unione Europea e questo aumenta enormemente la possibilita’ che qualche partito euroscettico possa presto governare in Italia.

Cio’ che colpisce di questa storia e’ il fatto che tale dibattito portato avanti dal Daily Express sia stato completamente ignorato dalla stampa italiana perche’ si vuole far credere che l’Unione Europea sia molto popolare. E nel contempo, la stampa filo-Ue in Italia, che annovera testate come il Corriere della Sera e Repubblica, si è guardata bene dal dare risalto anche alla notizia per la quale da un recente sondaggio (youtrend 28 aprile 2020) è emerso che il 65% degli italiani disprezza la Ue e vorrebbe uscirne quanto prima.

L’informazione italiana asservita alla Ue censura la verità fatta di assoluto disprezzo per la Ue in Italia propagandando l’esatto contrario. Ovviamente questo è completamente falso e molti sia in Gran Bretagna che in Italia sono ben consapevoli di questo fatto, solo che mentre in Gran Bretagna se ne parla apertamente, in Italia tutto questo viene censurato.

Altrettanto ovviamente, noi non ci stiamo e abbiamo deciso di riportare questa notizia perche’ vogliamo che l’Italia esca al piu’ presto dall’euro e dall’Unione Europea.

Qui sotto c’e’ il link originale su questa notizia:

https://www.express.co.uk/news/world/1286562/eu-news-italy-latest-leave-eu-crisis-italexit-latest-update-uk-brexit

Questo è il link del sondaggio di youtrend

https://www.youtrend.it/2020/04/28/il-coronavirus-ha-cambiato-lidea-che-gli-italiani-hanno-delleuropa/

GIUSEPPE DE SANTIS – Londra