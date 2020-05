Milano: Brumotti aggredito a bastonate dagli spacciatori

“Mi sono spaventato parecchio. L’aggressione è stata molto violenta e per qualche minuto ho perso conoscenza. Ma per fortuna adesso sto bene. Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento”.

Racconta così l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti l’aggressione subita poche ore fa. Il tutto, si legge in una nota della trasmissione, si è svolto in una delle zone più centrali di Milano, Porta Venezia, dove l’inviato stava documentando lo spaccio in città in sella alla sua bicicletta.