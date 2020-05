Migranti, aperto corridoio verde con Marocco per lavoratori agricoli

È stato aperto il primo corridoio verde tra Marocco e Italia per far rientrare lavoratori agricoli: l’ambasciata italiana a Rabat ha reso noto che le autorità marocchine hanno accordato l’autorizzazione al volo dei due voli charter, organizzati da Confagricoltura L’Aquila e pagati dagli imprenditori, per il trasferimento dei lavoratori del Marocco dipendenti di aziende agricole del Fucino.

La compagnia aerea Alba Star ha ottenuto l’autorizzazione ai voli per il 21 e 22 maggio. La partenza è fissata alle 13 (ore 15 italiane). L’arrivo è previsto alle ore 18 allo scalo dell’Aeroporto d’Abruzzo di Pescara. Ciascun volo trasporterà 124 passeggeri, in totale arriveranno 248 lavoratori richiesti da 40 aziende del Fucino e un’azienda della provincia di Vicenza.