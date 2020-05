Picierno (Pd), manifestazione contro Recovery Fund ‘sessista’

Pina Picierno (europarlamentare Pd): “Temiamo che il Recovery Fund sia utilizzato solo per investimenti in energia, digitalizzazione e infrastrutture, settori a prevalenza maschile: perciò manifestiamo davanti a @Europarl_IT, per chiedere un’equa distribuzione delle risorse dal punto di vista del genere”

E da quando energia, digitalizzazione e infrastrutture sono usate solo dagli uomini?