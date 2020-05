Bonino: “non sono brava nei giochi di palazzo”

Non solo il centrodestra, anche Emma Bonino ha presentato una mozione di sfiducia al ministro Alfonso Bonafede. “Nonostante non sia brava nei giochi di palazzo – ha dichiarato la leader di Più Europa – non sono una marziana e quindi capisco cosa bolle in pentola ma non mi interessa chi giocherà e chi no. Ritengo piuttosto che il punto sia che il ministro Bonafede non è all’altezza di una giustizia giusta per tutti e che la sua gestione della giustizia già malata rischi di portarci alla giustizia comatosa”.

agenzia Vista