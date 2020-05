Linguaggio gender neutral, ONU: abolire ‘marito’ e ‘moglie’

Si raggiungono dei livelli di comicità involontaria esilaranti: invece che “Presidente” (Chairman) si parla di “Sedia” (Chair, perchè tolto il “Man” resta solo la sedia…). Niente “Fidanzato-fidanzata “(Boyfriend – girlfriend), ma “Partner” rendendo necessario specificare poi per che cosa, perchè , in lingua inglese, la parola “Partner” è usata anche per i partner di lavoro o di affari.

Insomma, di fronte ad una emergenza sanitaria globale che si è trasformata in una economica mondiale il problema fondamentale, per il quale deve intervenire l’ONU, non sono i pasticci dell’OMS, ma le parole “Moglie” e “Marito”. Vi rendete conto del disastro? scenarieconomici.it

What you say matters.

Help create a more equal world by using gender-neutral language if you're unsure about someone's gender or are referring to a group. https://t.co/QQRFPY4VRn #GenerationEquality via@UN_Women pic.twitter.com/koxoAZZuxq

