Governo, Italia Viva sul piede di guerra “il problema è Conte”

Giurano che non è un bluff, assicurano che una valutazione seria è in corso e che, se entro mercoledì, non ci sarà un chiarimento con il premier Giuseppe Conte ogni scenario è aperto. Italia Viva è sul piede di guerra. E la mozione Bonino su Alfonso Bonafede potrebbe essere lo strumento per il redde rationem. “Conte non dia per scontato che tanto votiamo contro”, dice un big Iv all’Adnkronos.