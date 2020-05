Coronavirus, Bonaccini: “scovare casa per casa i contagiati e isolarli”

Coronavirus, Bonaccini: “Il problema è nelle case, nelle famiglie. Bisogna scovare casa per casa i contagiati e isolarli in apposite strutture, in luoghi di quarantena. Abbiamo più di 70 unità mobili specializzate che girano in tutta la regione per andare a cercare chi, in quella condizione abitativa, non è in grado di tutelare i propri familiari o i conviventi”

Ma i rastrellamenti non erano roba da fascisti?