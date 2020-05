Donna senza mascherina strattonata da un vigile, tensione a Salerno

Condividi

Salerno – Una donna viene fermata sul lungomare senza mascherina dalla Polizia Locale. Un agente le chiede i documenti, ma la signora si rifiuta di esibirli. Il vigile pertanto le ordina di seguirlo al Comando e poi tenta con forza di portarla via facendola cadere per terra.

La donna è molto spaventata, grida “Non mi mettete le mani addosso”, e chiede di chiamare il figlio, mentre la gente intorno si ribella e grida contro i vigili “delinquenti, vergognatevi, vigliacchi, neanche agli africani che spacciano droga lo avete fatto”.

Dopo la rissa sfiorata, è intervenuto il sindaco a rincarare la dose: “Salerno saprà isolare gli incoscienti”.

Orrore a Salerno: signora 🇮🇹 viene fermata sul lungomare senza mascherina dalla Polizia Locale. Le vengono chieste le generalità ma Lei si rifiuta. Interviene un agente che tenta con forza di portarla in macchina facendola cadere per terra. #RadioSavana #CoronaVirus #Covid19 pic.twitter.com/MNXvTcV1Xs

Poteva essere Nostra mamma, zia e sorella, poteva succedere a chiunque: "Chiamate mio figlio (era spaventata), non mi mettete le mani addosso!" Detto fatto. Non esiste che venga trascinata in terra in questo modo. Roba da matti. #RadioSavana #CoronaVirus #Covid19 pic.twitter.com/fQZ5eTKbXZ

— RadioSavana (@RadioSavana) May 15, 2020