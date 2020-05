Coronavirus, UE pretende più soldi “per la sicurezza”

Dato che questa crisi colpisce le nostre economie dobbiamo assicurare i fondi necessari per le spese della sicurezza e della difesa sia negli Stati membri che a livello Ue. La pandemia deteriorera’ il nostro ambiente di sicurezza. Questo e’ chiaro: la pandemia sara’ una nuova minaccia e deteriorera’ il nostro ambiente di sicurezza. Per questo, aumentera’ il bisogno di una Ue forte in difesa e sicurezza. Il Coronavirus aumentera’ il bisogno di una Ue piu’ forte in difesa e sicurezza e nel mondo. Cosi’ in conferenza stampa dopo il Consiglio Difesa dell’Unione europea l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. ANSA