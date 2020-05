Zio di Silvia: “vuole tornare in Africa? Le brucio il passaporto”

Dopo la liberazione di Silvia Romano, le parole dello zio, uno dei pochi a parlare nella famiglia della cooperante milanese di 24 anni tenuta in prigionia per 18 mesi e tornata in Italia da convertita all’islam con il nome di Aisha. Lo zio, Alberto Fumagalli, è stato raggiunto telefonicamente da La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 del pomeriggio, dove per prima cosa ha smentito che la nipote fosse incinta: “No, non lo è. Non è incinta”. Il dubbio aveva iniziato a montare dopo che, scesa dall’aereo a Ciampino, Silvia continuava ad accarezzarsi la pancia.

Lo zio ha poi definito il periodo del rapimento “un film dell’orrore”. Dunque ha aggiunto: “L’importante è che è viva, sana e salva”. Fumagalli nutre però seri dubbi sulla converisone all’islam e lo dice chiaro e tondo: “Lei è stata inquadrata e addestrata, quelli sono esperti, le hanno fatto il lavaggio del cervello. Le avranno anche dato delle droghe. L’avranno anche drogata“.