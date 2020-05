Silvia Romano: mediazione del Qatar decisiva per la trattativa

Silvia Romano è libera. Dopo 18 mesi di prigionia è tornata a casa dalla sua famiglia. Ma la sua liberazione è stata molto complicata e l’Italia da sola non avrebbe potuto farcela, è stata fondamentale la mediazione del Qatar. La carta decisiva, – si legge sul Corriere della Sera – come del resto è accaduto anche in altri sequestri, si gioca attraverso il Qatar. È lì, tra fine aprile e i primi giorni di maggio, che i mediatori consegnano l’ultima prova in vita e ottengono il via libera al pagamento del riscatto. Poi viene dato il segnale che la partita è chiusa.

Martedì scorso il capo della banda entra nella prigione dove Silvia è segregata. Sarà proprio lei a ricordare quel momento domenica pomeriggio, a Roma, nella caserma dei carabinieri dove è stata portata per l’interrogatorio dopo il rientro in Italia.