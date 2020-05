“Ha offeso Bergoglio”, giornalista Socci si dimette dalla scuola della Rai

Antonio Socci si è dimesso da direttore della Scuola di giornalismo di Perugia, scuola di cui la Rai è socio fondatore e che vede tra i soci anche il Comune di Perugia, la Regione Umbria, l’università del capoluogo umbro, una fondazione bancaria. Lo apprende l’AGI. Le dimissioni sono legate al tweet ‘velenoso’ di Socci sul Papa, a cui sono però subito seguite le scuse pubbliche a Bergoglio da parte dello stesso giornalista-scrittore per le parole usate sul social e, per l’appunto, la rinuncia al ruolo di direttore della Scuola di giornalismo di Perugia.

Per la verità il mandato triennale era scaduto da qualche settimana e quindi Socci era in regime di prorogatio, e a quanto apprende l’AGI non pare che lo stesso Socci avesse intenzione di proseguire nell’incarico, ritenendo quindi conclusa questa esperienza alla Scuola perugina di formazione dei giornalisti presieduta da Antonio Bagnardi.