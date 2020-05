“Arte”, la maschera facciale trend estate 2020

Condividi

“Arte” è la linea di maschere-facciali fashion, l’accessorio trend dell’estate 2020 prodotte da Artepelle-Tecnopelle, una delle Eccellenze della Moda italiana nel mondo.

“Arte” è anche il diminutivo di Artebano Barelli, titolare della storica azienda con sede a Mirandola, che a causa del fermo dell’attività produttiva determinato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, forte del suo temperamento e grazie alla sua esperienza di oltre mezzo secolo di produzione e commercializzazione import ed export in tutto il mondo, non si è affatto scoraggiato convertendo una parte della storica azienda di abbigliamento e accessori per produrre nello stile che contraddistingue da sempre l’azienda, una linea di maschere fashion da proporre come accessorio trend nella collezione primavera-estate 2020.

“Arte”, il patron di Artepelle-Tecnopelle, noto in mezzo mondo di quel mondo produttivo fatto di talento, di creatività, di intuizione e ricerca di materiali, per superare la crisi causata dall’Emergenza sanitaria del Coronavirus, alla necessità di non mollare, ha fatto leva, oltre alla passione, la sua esperienza facendo tesoro di ciò che ha imparato nei numerosi viaggi in Cina, laddove, la parola crisi contiene due ideogrammi in cui uno rappresenta il pericolo e l’altro l’opportunità.

Artepelle-Tecnopelle, da sempre usa pregiatissimi pellami e selezionati tessuti sia per gli accessori che per le collezioni di giubbotti glamour indossati dagli attori di Gomorra, da Nek nell’edizione sanremese 2018 e da tanti vip, cantanti, calciatori. Barelli insieme alla moglie Carla, ai figli Paolo e Guido tutti impegnati in azienda hanno condiviso la tavola e anche tante risate con l’attore Nino Manfredi e la moglie che si riforniva da Artepelle Tecnopelle di giacche in pelle, montoni e pellicce da rivendere nel suo show room di Roma.

Artepelle-Tecnopelle è a Mirandola in via Torricelli 17.

Visita il sito: https://accessoriviso.company.site/

oppure chiama lo 0535 22617 e prendi un appuntamento con Paolo Barelli per visitare lo show room e visionare la collezione “Arte”.