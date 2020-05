Paolo Savona: “Impossibile che l’Italia faccia default”

“Non c’è sulla base della capienza del risparmio italiano la possibilità che l’Italia possa dichiarare default”. Così il presidente della Consob, Paolo Savona, in collegamento con Class Cnbc. “C’è un problema di spread, che è un problema a se stante legato alla sfiducia che viene sparsa all’estero e all’interno”. In vista dell’aumento del debito/Pil italiano oltre il 155%, Savona sottolinea che “esistono strumenti per evitare che il rapporto cresca, come l’emissione di titoli di debito irredimibili che abbiano un rendimento pari al massimo dell’inflazione che la Bce indica come tetto insuperabile”.

Per il presidente della Consob “l’unico modo per dimostrare che noi teniamo effettivamente a un futuro diverso è sottoscrivere il debito pubblico“.