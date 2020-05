Misterioso odore di zolfo invade Parigi

Condividi

Il fenomeno ha sucitato la perplessità di molti parigini e abitanti dell’Île-de-France, da Yvelines a Seine-et-Marne. Domenica sera, le testimonianze dei residenti dell’Ile-de-France si sono moltiplicate sui social network per segnalare un odore sgradevole, spesso paragonato a un odore di zolfo o di uovo marcio.

“Molto forte odore di zolfo a Parigi e nei suoi immediati sobborghi. Ho avuto mal di testa solo aprendo le finestre “, ha scritto un utente su Twitter. “Ma che odore ha a Parigi? Sembra una miscela tra un insetto bruciato e un vecchio cavoletto di Bruxelles ”, dice un altro.







Contattati da Le Parisien, i vigili del fuoco di Parigi hanno ammesso di aver ricevuto numerose chiamate a causa di questo fenomeno, senza essere stati in grado di spiegare la causa con certezza. “Sembra collegato al maltempo della la scorsa notte perché altri dipartimenti fanno questa osservazione”. “Questo odore non corrisponde a nessun particolare intervento in corso”, hanno aggiunto su Twitter.

Interrogato su questo argomento, il primo assistente del sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, ha spiegato che “non è stato segnalato alcun incendio o incidente industriale” e che “l’odore solforoso potrebbe essere collegato a forti precipitazioni”. www.leparisien.fr