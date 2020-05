“Saviano, questa sarebbe vittoria delle democrazie contro la criminalità islamista”?

Sherif El Sebaie: “Abbiate pazienza, ma alle prese per il culo ci deve essere pure un limite. Capisco le necessità della propaganda che spinge a strumentalizzare i fatti e a piegare le realtà per far fare bella figura al governo, ma dovrebbe esserci un limite minimo di obiettività sotto il quale non scendere, più che altro per decenza. Saviano scrive su Repubblica che

“Essere riusciti a liberare Silvia Romano è una vittoria delle democrazie contro la criminalità islamista e la sua azione mafiosa di sequestrare e terrorizzare chiunque arrivi ad aiutare con la pratica della parola e dell’istruzione”.

Cioè abbiamo pagato 4 milioni o chissà quanto ai terroristi che ci hanno restituito una ragazza convertita e imbaccucata e la bella vittoria sarebbe per le democrazie occidentali? Ma questi rileggono le fregnacce che scrivono prima di pubblicarle o no?”