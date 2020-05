Bellanova contro Salvini: “Regolarizzazione non e’ favore ai migranti, serve manodopera”

Bellanova: “la regolarizzazione non e’ un favore ai migranti, ma bisogno di manodopera”

“Il Governo non dovrà preoccuparsi se si lavora per dare risposte concreti. Ci hanno dipinti come quelli che alzano la voce e creano problemi, ma vi sfido a trovare proposte strumentali. Siamo stati quelli che hanno visto prima i problemi” così la Ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista.

In realtà, le cose stanno in tutt’altro modo.