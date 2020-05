Napoli, infermiera violentata nel parcheggio: “45minuti di orrore”. Arrestato senegalese

Una domenica di orrore per un’infermiera di Napoli, impegnata in prima linea contro il coronavirus, che è stata vittima di una violenza sessuale mentre aspettava l’autobus in centro. Come racconta in una lunga intervista Repubblica, la donna di 48 anni, ha subito l’aggressione in pieno giorno e nel centro della città, a Corso Arnaldo Lucci, nel parcheggio della Metropark, controllato da un sistema di telecamere).

Domenica, dopo il lavoro, stavo tornando a casa, ad Avellino, e dopo aver preso la metropolitana ero arrivata alla Metropark in anticipo. L’autobus per Avellino, a causa della riduzione delle corse per l’emergenza Covid, sarebbe partito un’ora dopo. Alle due e mezza del pomeriggio non c’era anima viva, così mi sono seduta su una panchina ad aspettare».