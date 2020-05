“Migranti, quarantena su nave costa 350 euro al giorno a persona”

Un bando del ministero dei Trasporti per noleggiare unità navali al fine di ospitare i migranti soccorsi in mare. A denunciarlo in un’interrogazione presentata al presidente del Consiglio e ai ministri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra il quale fa notare come il bando “con scadenza il 24 aprile” prevedeva anche “una serie di servizi tra cui: predisposizione di cabine singole con bagno, pasti etnici, connessione wi-fi, regolamenti tradotti in almeno dieci lingue”. Il tutto per un “importo complessivo stimato pari ad euro 1milione 199mila 250 euro oltre iva”, stabilendo “una durata di trenta giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, salvo eventuali proroghe “.

Ma il senatore La Pietra fa notare che a fronte di questa disponibilità ad ospitare i migranti a bordo di navi noleggiate, il governo aveva dichiarato ‘non sicuri i porti italiani’ e quindi si chiede “come sia compatibile tutto ciò e se questo non si determini un’ingiustificata quanto eccessiva lievitazione di ulteriori costi a carico dello Stato”.