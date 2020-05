Azzolina: 400 milioni per la banda larga nelle scuole

“Stiamo lavorando per far ripartire la scuola in presenza a settembre, sicura ed efficiente. Centreremo questo obiettivo anche grazie al Piano Scuola”: dopo le polemiche dei giorni scorsi la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina rassicura sul ritorno in classe degli alunni alla ripresa del nuovo anno scolastico.

Lo ha scritto su Facebook il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, aggiungendo che “sarà possibile centrare l’obiettivo grazie al Piano Scuola” e ai 400 milioni di euro che verranno stanziati per la banda larga negli istituti scolastici.