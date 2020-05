Fico: “crisi di governo sarebbe da irresponsabili”

Il presidente della Camera Roberto Fico esclude la possibilità di un governo guidato da Mario Draghi.

“E’ inutile discuterne perché il governo sta lavorando – dice ospite di una trasmissione radiofonica -. Dobbiamo concentrarci sui provvedimenti per far ripartire l’Italia. Altre cose non interessano a nessuno. Gli italiani non vogliono assolutamente nuovi litigi ma fatti. Aprire una crisi adesso sarebbe irresponsabile”.

