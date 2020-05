Torino: rissa tra migranti, decine di persone in strada

Condividi

Torino – rissa in corso Giulio Cesare. Gigantesco caos nel pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio 2020, all’incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara, davanti al negozio di giocattoli Toys Center. Numerose persone si sono riversate in strada, quasi tutte senza mascherina protettiva per dare manforte a un marocchino e a un ghanese che stavano litigando per una bicicletta. Altre decine di persone sono arrivate per vedere che cosa stesse succedendo.

Sul posto sono intervenute una decina di volanti della polizia, che hanno denunciato tre ragazzi: un 23enne e un 28enne ghanesi e un 17enne marocchino.