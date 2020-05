Saviano: mafiosi messi ai domiciliari perché in carcere non erano al sicuro

“La polemica per i boss messi ai domiciliari va compresa e studiata per evitare che sia solo elemento di propaganda. Quei boss non dovevano essere messi ai domiciliari ma dovevano essere messi al sicuro, curati. I magistrati avevano chiesto al Dap di poterli mettere in sicurezza, non hanno avuto risposta e quindi, obbedendo al diritto, questi detenuti sono stati messi ai domiciliari“. Lo ha Roberto Saviano ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai2.

“Il sentimento di pancia è chiedersi perché dobbiamo curare queste persone, ma questo è un errore madornale: un carcere senza diritti è un carcere mafioso; un carcere dove ogni dinamica umana è preclusa è un carcere dove comandano le organizzazioni criminali. Il diritto è lo strumento principale per combatterle. E tutelare la salute di un boss è combattere la mafia perché significa togliergli il potere della sua discrezionalità”, ha sottolineato Saviano.