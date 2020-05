AirFrance e Lufthansa in ginocchio: miliardi di aiuti di Stato con Ok della Ue

Tra le aziende colpite in maniera più dira dalla crisi del coronavirus ci sono sicuramente le compagnie aeree, che stanno affronatando una crisi senza precedenti di cui al momento è difficile vedere a fine. E così diverse capitali stanno scendendo in campo per salvare le compagnie di bandiera. Parigi e Berlino hanno entrambe messo in campo piani miliardari per salvare Air France e Lufthansa dal rischio fallimento e per ridurre il più possibile le ripercussioni sull’occupazione nel settore.

Il piano francese

La Francia ha messo sul piatto 7 miliardi di aiuti per i quali è arrivato già l’ok della Commissione europea. “Questa garanzia e questo prestito per gli azionisti concesso dalla Francia, per un importo di 7 miliardi di euro, forniranno ad Air France la liquidità di cui ha urgentemente bisogno per resistere alle ripercussioni della pandemia”, ha affermato il commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, in un comunicato stampa.