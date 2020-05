Papa Ratzinger paragona nozze gay e aborto al “potere spirituale dell’Anticristo”

Condividi

Il Papa emerito Joseph Ratzinger parla di crisi della società contemporanea paragonando le nozze gay e l’aborto al “potere spirituale dell’Anticristo”. La biografia scritta dal suo amico giornalista Peter Seewald, Ein Leben, in uscita domani e anticipata da Repubblica (in Italia uscità in autunno) rischia di diventare un’altra bomba sul pontificato di Papa Francesco, che su questi temi è stato sempre molto cauto e decisamente più aperto ai laici rispetto al suo predecessore. Anche perché l’ala più conservatrice della Chiesa è rimasta fedele e vicinissima a Benedetto XVI, e potrebbe cogliere l’occasione per incalzare Bergoglio. C’è già un primo segnale: a lanciare le indiscrezioni sui contenuti della biografia è stato proprio il sito americano conservatore LifeSiteNews, punto di riferimento mondiale degli anti-Bergoglio.

“Cento anni fa – afferma Benedetto – tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale”. Mentre oggi, dice, si è scomunicati dalla società se ci si oppone. E, scrive Repubblica, lo stesso vale per “l’aborto e la creazione di esseri umani in laboratorio”. E ancora: “La società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano e se uno si oppone viene punito dalla società con la scomunica. La paura di questo potere spirituale dell’Anticristo è più che naturale e ha bisogno dell’aiuto delle preghiere da parte della Chiesa universale per resistere”.