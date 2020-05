Migranti, 90 prelevati da un mercantile

Condividi

“Un’imbarcazione in pericolo con circa 90 persone a bordo nella Sar maltese ha appena contattato Alarmphone. Abbiamo allertato le autorità perché si attivino per un salvataggio immediato senza ritardi!”. Ha scritto la Ong Alarm Phone con un tweet.

I 90 clandestini sono stati poi recuperati dalla motonave Marina.

Tutto il mondo è in crisi a causa dell’emergenza coronavirus, ma i “migranti” hanno ancora migliaia di euro per pagare i viaggi ai trafficanti. Come è possibile?

The vessel "Marina" picked up the 90 people. We don't know yet where the merchant vessel will bring the people. https://t.co/emVPZkFKwN

— Alarm Phone (@alarm_phone) May 3, 2020