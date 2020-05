Orfini: Azzolina ci accusa di mentire spudoratamente, si scusi al più presto

Condividi

“La ministra Azzolina oggi è andata in tv dicendo che la maggioranza che vota la fiducia al governo di cui fa parte ‘mente spudoratamente’. Lo ha detto rivolto al Pd, a Leu e al gruppo delle Autonomie che hanno secondo lei la gravissima responsabilità di voler lavorare alla stabilizzazione dei precari attraverso una procedura concorsuale differente da un test per crocette fatto in piena pandemia”.

Così Matteo Orfini, su Facebook, dopo le dichiarazioni della ministra dell’Istruzione sui colleghi della maggioranza.