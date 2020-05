Istruzioni elementari per ministri della salute dilettanti

di Silvana De Mari – Nell’ipotesi che qualcuno di voi possa mai diventare il prossimo presidente del consiglio è il prossimo ministro della salute dilettante spiego come si contrasta epidemia. La prima cosa da fare, quando l’ epidemia è ancora dall’altra parte del mondo, prima che arrivi da voi, dovete procurare quelle tute bianche che si vedono nelle foto, per i medici e gli infermieri, perché la prima regola è proteggi i medici. Il governo ha scritto nero su bianco sulla Gazzetta Ufficiale del primo febbraio che sapeva dell’emergenza e che sapeva che sarebbe stata grave, invece di spendere denaro pubblico per dire il falso, per lo spot dove mentendo alla popolazione di dichiarava che si trattava di un virus poco infettivo, invece di imbottire palazzo Chigi di presidi sanitari come era pieno di generi di conforto il bunker di Hitler durante la seconda guerra mondiale, dovevano procurare le tute di protezione per medici e infermieri, inclusi medici di famiglia, e si sarebbe evitata l’ecatombe. La prima regola è proteggi medici e infermieri, perché se non li proteggi loro moriranno e prima di morire diventeranno involontari e micidiali veicolo di infezione.

Quando ancora l’epidemia è in Cina, dall’altra parte del mondo, perché è ovvio che prima poi arriva da voi, dovete dividere gli ospedali in una parte covid e in una non covid, accuratamente separate o gli ospedali diventeranno fonti di contagio e anche la persona ricoverata per frattura del femore mirirà soffocando come una cane e sarà stata colpa vostra. Se L’ospedale non si può dividere con due ingressi, mettete tendoni fuori dall’ospedale per i covid positiva. Fate più tamponi possibile, perché vi aiuto a separare infetti da non infetti.