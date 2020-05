Patrimoniale, Bersani: “Si può dare torto a olandesi e tedeschi?”

“Si può dare del tutto torto a olandesi e tedeschi?”. Pierluigi Bersani, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, riesce nell’impresa di dare ragione anche al premier olandese Rutte nel giorno del video, scandaloso, in cui promette a un camionista di non dare un euro all’Italia nella partita su Mes e Recovery Fund. E tutto perché l’ex leader del Pd, oggi in Articolo 1, punta a cavalcare il cavallo di battaglia della sinistra, la patrimoniale.

“Ma è possibile – si chiede Bersani – che in Italia il 46% dei contribuenti dichiari meno di 15mila euro e solo il 6% più di 50mila? Questi dati li leggono anche in Germania e Olanda e ricavano una semplice conclusione, che gli italiani non vogliono tirari fuori i soldi. Si può dargli torto del tutto?”.