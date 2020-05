Crisi coronavirus, Fico: “c’è lo Stato, non c’è la mafia”

Il presidente della Camera Roberto Fico evidenzia che “in un momento così profondo di crisi la facilità di accesso al credito è senza dubbio fondamentale. Lì dobbiamo in tutti i modi riuscire a rendere agevoli le pratiche da tutti i punti di vista ed è quello su cui si sta lavorando”.

“La risposta dello Stato” deve essere “ferma e decisa” a sostegno di “imprenditori, lavoratori e famiglie in difficoltà ben prima che la mafia possa avvicinarsi. Dico a tutti gli imprenditori in difficoltà di non cadere in facili soluzioni: c’è lo Stato, non c’è la mafia”, scandisce il presidente della Camera.