Distacchi luce, gas e acqua: blocco fino al 17 maggio

Per i clienti domestici è prorogato fino al 17 maggio il blocco ai distacchi elettricità, gas e acqua. Lo ha stabilito l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) estendendo l’efficacia dei provvedimenti con i quali aveva già stabilito il blocco delle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua. L’Autorità, si legge in una nota, ”ritiene opportuno continuare ad assicurare la tutela dei clienti e degli utenti domestici, in modo proporzionato e adeguato a garantire anche la necessaria sostenibilità finanziaria degli interventi per tutta la filiera dell’energia e dell’ambiente”.

La decisione, si spiega, è stata presa ‘‘coerentemente con le rinnovate misure governative di contenimento dell’epidemia da covid-19, e a seguito dei primi risultati del proprio monitoraggio sui potenziali impatti finanziari delle misure introdotte sui diversi settori”. Il provvedimento di proroga, quindi, conferma il blocco dei procedimenti di morosità fino al 17 maggio 2020, per tutti i clienti domestici dell’energia elettrica e per i clienti domestici gas con consumi non superiori a 200.000 smc/anno.