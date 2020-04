Cristiani perseguitati, massacri e chiese bruciate in Mozambico

Mentre la maggior parte dell’attenzione internazionale è giustamente concentrata sulla pandemia da coronavirus, in Mozambico si muore per una guerra ignorata. Aiuto alla Chiesa che Soffre ha raccolto le dichiarazioni di Mons. Luiz Fernando Lisboa, Vescovo cattolico della Diocesi di Pemba, situata nella regione di Cabo Delgado. «Negli ultimi mesi non solo Mocímboa da Praia ma anche Quissanga e Muidumbe sono state attaccate. A Mocímboa da Praia, mentre parlo, la situazione è sotto controllo, ma sfortunatamente ci sono stati molti saccheggi».

Lo scorso 10 aprile, Venerdì Santo, si è verificato un attacco nel distretto di Muidumbe ai danni della missione cattolica del Sacro Cuore di Gesù di Nangololo. Gruppi armati «hanno attaccato la chiesa, bruciato i banchi e una statua in ebano di Nostra Signora. Hanno distrutto anche un’immagine del Sacro Cuore». Non si tratta del primo attacco ad una chiesa: altri luoghi di culto sono stati precedentemente dati alle fiamme.