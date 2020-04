Coronavirus, Brasile: a Manaus recuperati corpi dagli appartamenti

Una squadra SOS Funeral del servizio municipale di Manaus in Brasile recupera i corpi di chi, senza assistenza, e’ deceduto nella propria abitazione. Il numero giornaliero di morti nella citta’ dell’Amazzonia continua ad aumentare in modo drammatico, raggiungendo in un giorno i 5, 466 morti in un giorno.