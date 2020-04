Capitano Ultimo: “Il Popolo si ama, non si domina”

“La Regione Calabria e altre per sopravvivere praticano autodeterminazione. Il Governo “ordinanze non coerenti invio prima una diffida, poi impugnativa al Tar o alla Corte costituzionale.”

Le Regioni si sostengono non si minacciano. Il Popolo si ama non si domina.”

E’ il commento scritto da Capitano Ultimo su Twitter a proposito di alcune riaperture in Calabria, decisione presa autonomamente dalla Regione, in discordanza con il governo.