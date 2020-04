Camionista al premier olandese: “non dia soldi agli italiani”. Rutte: “No, no!”

Dare soldi all’Italia? Certo che no è stata la risposta decisa del premier olandese Mark Rutte a un camionista che gli chiedeva di non cedere nei negoziati in corso a livello europeo. Il video, che sta diventando virale su Twitter, immortala l’autotrasportatore che dialoga con il premier olandese: “Mi raccomando, non dia soldi agli italiani e agli spagnoli”. E Rutte ripetere per ben tre volte un chiarissimo “no”, accompagnato da una risata.

Il video – Le immagini sono state girate da Nederlandse Omroep Stichting, una delle aziende pubbliche che compongono la radiotelevisione di stato olandese. Il siparietto tra l’autotrasportatore e il Rutte che tanto ha fatto indignare non deve però stupire in quanto è il sintomo dell’atteggiamento del governo dei Paesi Bassi nei confronti dei Paesi in difficoltà, come l’Italia stessa.

Olanda e Germania inflessibili